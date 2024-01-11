Театр абсурда
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Театр абсурда

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А нас будут наказывать...

А нас будут наказывать...

Дилетант о политике Владимир Александрович сказал, что нас надо наказать. За абьюз! Чтобы другим было понятно - так себя вести нельзя! Подобное поведение не соответствует миропорядку, основанному на правилах.

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