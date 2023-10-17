Роналду отличился 40 раз в 2023-м. Букмекеры начали принимать ставки на его гол на Евро-2024

Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Боснией и Герцеговиной (5:0) в квалификации Евро-2024. Форвард «Аль-Насра» забил 40 мячей в 2023 году за клуб и сборную, а также обновил свой рекорд по голам в отборах чемпионата Европы (40).