19 экзаменов, от которых и спустя годы в дрожь бросает

Кажется, что школа с универом давно закончились, а мандраж перед экзаменом помнишь до сих пор. Кто-то не спит ночами и зубрит, кто-то пишет шпоры, а кто-то надеется на авось и то, что его харизма покорит преподавателя.
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