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«Известия»: в России зафиксировали рост случаев микоплазменной пневмонии

«Известия»: в России зафиксировали рост случаев микоплазменной пневмонии

Число заболевших микоплазменной пневмонией россиян резко выросло. Об этом «Известиям» сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

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