В Симферополе умерла женщина-волонтёр, приютившая у себя более 50 котов

В Симферополе умерла женщина-волонтёр, приютившая у себя более 50 котовКак рассказала «Крым 24» неравнодушная жительница Симферополя Анна, которая сейчас занимается помощью котам-сиротам, все пушистые жили в квартире пенсионерки.
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