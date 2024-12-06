Лавров в интервью Карлсону рассказал об «Орешнике», мире с Украиной и Трампе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы затрагивались темы о происхождении украинского кризиса, положении в зоне спецоперации, отношениях с США и избранным президентом Дональдом Трампом, ситуации в Сирии, испытании ракетной системы «Орешник», вероятности ядерной войны и другие вопросы.
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