Лавров в интервью Карлсону рассказал об «Орешнике», мире с Украиной и Трампе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы затрагивались темы о происхождении украинского кризиса, положении в зоне спецоперации, отношениях с США и избранным президентом Дональдом Трампом, ситуации в Сирии, испытании ракетной системы «Орешник», вероятности ядерной войны и другие вопросы.