Фоторепортаж со съемок третьей серии алтайского сезона шоу "Последний герой"

Новый сезон шоу "Последний герой" сняли на Телецком озере Республики Алтай Вечером 13 июля вышла новая, уже третья серия "Русского сезона" реалити-шоу "Последний герой", который снимался в Республике Алтай, а именно на Телецком озере.