Узнал, что натворил сосед, и без сомнений выдал его пришедшим мрачным парням

Дамочка тоже, по-видимому, не из благородных девиц "высшего света". Такая вот вся соблазнённая и покинутая невинная овечка. История тёмная и стукач-сосед тоже симпатии не вызывает.

Вера Федорова

Вот так сразу поверить чужим людям на слово? Нет уж, ребята, разбирайтесь потом сами, за моей дверью: через суд ли, ДНК или мордобойством, но без меня. Соседа бы я не выдала.