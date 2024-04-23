ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Узнал, что натворил сосед, и без сомнений выдал его пришедшим мрачным парням

Узнал, что натворил сосед, и без сомнений выдал его пришедшим мрачным парням

Витя – большой баламут. Я помню этого паренька с самого детства, фактически он рос у меня на глазах – в квартире напротив.

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Комментарии
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Юрий Стенякин
не дай бог иметь такого соседа
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15 час.
А
Александр24
Дамочка тоже, по-видимому, не из благородных девиц &quot;высшего света&quot;. Такая вот вся соблазнённая и покинутая невинная овечка. История тёмная и стукач-сосед тоже симпатии не вызывает.
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13 час.
Вера Федорова
Вот так сразу поверить чужим людям на слово? Нет уж, ребята, разбирайтесь потом сами, за моей дверью: через суд ли, ДНК или мордобойством, но без меня. Соседа бы я не выдала.
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12 час.

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