На неделе Татарстан вновь стал площадкой для обсуждения передовых технологичных решений. На протяжение двух дней и в IT-парке и в самом молодом городе страны — Иннополисе представители 13 стран делились опытом в сфере технологического суверенитета.
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