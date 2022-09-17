Экипажи танков Т-72 ЦВО продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции

Командир танка Т-72 младший сержант Ильяз Юнусов и его экипаж в ходе проведения СВО уничтожили 11 танков, 4 пикапа, БТР противника и более 60 националистов.
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