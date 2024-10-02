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Экс-глава госдепа Помпео заявил пранкерам, что нужна угроза ударов по Москве

Экс-глава госдепа Помпео заявил пранкерам, что нужна угроза ударов по Москве

Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися политиками из Африки, заявил, что Киеву нужно разрешить наносить удары по территории России, чтобы жители Москвы и Санкт-Петербурга не чувствовали себя в безопасности.

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