Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися политиками из Африки, заявил, что Киеву нужно разрешить наносить удары по территории России, чтобы жители Москвы и Санкт-Петербурга не чувствовали себя в безопасности.