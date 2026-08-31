Волна контрафакта захлестнула российский рынок виниловых пластинок

Волна контрафакта захлестнула российский рынок. Ценители теплого звука жалуются на то, что купить качественные пластинки сегодня задача со звездочкой.
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