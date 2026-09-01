Разгромил квартиру пострадавшей битой и требовал денег. В Петербурге задержан курьер мошенников

Сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге был задержан курьер мошенников, разгромивший битой квартиру местной жительницы.
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