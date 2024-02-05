Американская пресса: республиканцы пообещали не допустить к голосованию законопроект, предполагающий выделение денег Украине

Представители республиканской партии в палате представителей американского конгресса пообещали не допустить к голосованию принятый сенатом законопроект, предполагающий в рамках соглашения о национальной безопасности выделение денег одновременно на укрепление южных границ страны и на военную поддержку Украине.
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