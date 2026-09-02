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За рулем

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Какие автобренды подняли цены в России в августе

Какие автобренды подняли цены в России в августе

Август 2026-го оказался для российского авторынка непохожим на предыдущие месяцы: сразу десять брендов пересмотрели цены в сторону повышения, а вот снижения не зафиксировал ни один производитель.

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