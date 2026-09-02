Какие автобренды подняли цены в России в августе

Август 2026-го оказался для российского авторынка непохожим на предыдущие месяцы: сразу десять брендов пересмотрели цены в сторону повышения, а вот снижения не зафиксировал ни один производитель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Водители смогут з...
- Долю иностранных ...
- АУ Названы цены на н...
На h9 кстати, цену повысили, но только на самую богатую комплектацию, думаю, что это не так уж и критично получается
Так джеланд вместе с джейку цены в августе снижали на 100 тысяч, видимо рыночек порешал иначе, благо хоть повышение не такое большое, особенно на фоне остальных производителей