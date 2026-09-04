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Крутил-вертел запутать хотел: Эрдогану не удалось уговорить Путина на новую «зерновую сделку»

Крутил-вертел запутать хотел: Эрдогану не удалось уговорить Путина на новую «зерновую сделку»

  Атаки ВС РФ на порты Одессы и Николаева, а также украинские суда в Черном море делает судоходство невозможным, что грозит турецкому бизнесу убытками.

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