Крутил-вертел запутать хотел: Эрдогану не удалось уговорить Путина на новую «зерновую сделку»

Атаки ВС РФ на порты Одессы и Николаева, а также украинские суда в Черном море делает судоходство невозможным, что грозит турецкому бизнесу убытками.
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зерновой чес
Хочу в ШОС но буду в НАТО и хочу в ЕС... Так вот где Паршинян учился!
Почему то все считают Россию лохом, типа - пообещаем ,она и согласится - . Хитрожопость некоторых ,да почти всех зашкаливает.