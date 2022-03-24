Языджи, Жемалетдинов, Лисакович, Изидор и Сперцян претендуют на приз лучшему игроку РПЛ в феврале-марте

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока лиги в феврале-марте. На награду претендуют: – Юсуф Языджи (ЦСКА, 4 матча, 6 голов); – Вильзон Изидор («Локомотив», 3 матча, 3 гола, 1 результативная передача); – Рифат Жемалетдинов («Локомотив», 3 матча, 1 гол, 2 результативные передачи); – Виталий Лисакович («Рубин», 3 матча, 3 гола, 1 результативная передача); – Эдуард Сперцян («Краснодар», 3 матча, 3 гола).
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