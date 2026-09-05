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Роман Ротенберг: «Красная Машина» – это огромный социальный проект, который дает возможность детям играть в академии, а нам – строить катки во дворах»

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг высказался о социальной роли проекта.  – Хоккей для вас – это работа или образ жизни? – Вся моя жизнь с детства крутится вокруг хоккея.

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