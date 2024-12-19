В Госдуме назвали сроки принятия поправок о статусе ветеранов для бойцов в Курской области

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения в законодательство для наделения российских солдат, выбивающих ВСУ из Курской области, статусом ветеранов боевых действий могут быть приняты уже в весеннюю сессию.
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