В Госдуме назвали сроки принятия поправок о статусе ветеранов для бойцов в Курской области

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения в законодательство для наделения российских солдат, выбивающих ВСУ из Курской области, статусом ветеранов боевых действий могут быть приняты уже в весеннюю сессию.