Берни Экклстоун: Ferrari не бросит Леклера ради Хэмилтона

Берни Экклстоун: Ferrari не бросит Леклера ради ХэмилтонаFerrariБывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун уверен, что Ferrari продолжит поддерживать Шарля Леклера и не станет делать ставку на своего нового пилота, семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.
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