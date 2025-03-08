Берни Экклстоун: Ferrari не бросит Леклера ради Хэмилтона

Берни Экклстоун: Ferrari не бросит Леклера ради ХэмилтонаFerrariБывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун уверен, что Ferrari продолжит поддерживать Шарля Леклера и не станет делать ставку на своего нового пилота, семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.