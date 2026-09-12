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ВСУ за сутки 31 раз обстреляли ДНР, трое погибли

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли ДНР, трое погибли

В результате 31 атаки ВСУ на ДНР за минувшие сутки погибли три человека, ещё 13 получили ранения. Как следует из сообщения управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, среди пострадавших — девочка 2012 года рождения.

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