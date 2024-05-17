Шашлычников в лесах Подмосковья будут вычислять по телефонам

В лесах Московской области начала работу система обнаружения больших групп людей.В Подмосковье лесная охрана теперь может в режиме реального времени видеть, где и сколько человек находятся на участках, где запрещено разводить костры.
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