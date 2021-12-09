Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с американским лидером Джо Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с американским лидером Джо Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.
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