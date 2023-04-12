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Onet: в Польше продают техническое украинское зерно под видом высококлассной пшеницы

Onet: в Польше продают техническое украинское зерно под видом высококлассной пшеницы

Польша столкнулась с волной мошенничества, связанной с украинским зерном, пишет Onet. По информации СМИ, один из крупнейших мукомольных заводов приобрел у Польши высококлассную пшеницу, которая на деле оказалась украинским техническим зерном.

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