Onet: в Польше продают техническое украинское зерно под видом высококлассной пшеницы

Польша столкнулась с волной мошенничества, связанной с украинским зерном, пишет Onet. По информации СМИ, один из крупнейших мукомольных заводов приобрел у Польши высококлассную пшеницу, которая на деле оказалась украинским техническим зерном.
Польша столкнулась с волной мошенничества, связанной с украинским зерном, пишет Onet. По информации СМИ, один из крупнейших мукомольных заводов приобрел у Польши высококлассную пшеницу, которая на деле оказалась украинским техническим зерном.
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