В Кизляре пройдёт большой крестный ход. Масштабное событие, приуроченное к празднованию Дня Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и 291-й годовщине со дня основания Кизляра, состоится 27 сентября.
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