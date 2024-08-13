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Чудеса природы: сильная магнитная буря вызвала северное сияние во многих регионах РФ

Чудеса природы: сильная магнитная буря вызвала северное сияние во многих регионах РФ

Землю накрыла мощная магнитная буря. Ей уже присвоили четвертый уровень из пяти возможных. Сопровождают ее, как это часто бывает, проблемы со связью и спутниковой навигацией, некорректная работа техники и перебои в электросетях.

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