Global Look Press / Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency Экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский, протодиакон Украинской православной церкви (УПЦ) назвал ненависть основой политики главы киевского режима Владимира Зеленского лежит атмосфера страха.
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