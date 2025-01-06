Вертолет МЧС совершил экстренный вылет в Нелидовский округ

5 января неотложная медицинская помощь потребовалась пациенту Нелидовской ЦРБ. Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, вертолёт Ми-8 с бригадой скорой медицинской помощи на борту вылетел с вертолетной площадки ОКБ города Твери в Нелидовский округ.
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