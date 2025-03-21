«В Америке я получил прививку свободы». Из Дагестана в Лос-Анджелес и обратно

Интервью Муталипа Алибекова из махачкалинского «Динамо».Муталип Алибеков был капитаном молодежки ЦСКА Александра Гришина с Головиным, Черновым и Помазуном, за главную команду вышел только однажды в Кубке России, а перелома в карьере добился лишь в ковидном 2020-м, когда заиграл в белорусских «Смолевичах».