Ученые раскрыли секрет распространения пшеницы по миру

Хлебная пшеница — гибрид трех диких трав, содержащих три генома (A, B и D) в одном растении. Один из этих типов (D) пшеница получила от дикой травы Aegilops tauschii 8-11 тысяч лет назад на территории Плодородного полумесяца.
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