Власти ХМАО запускают программу капремонта объектов здравоохранения

Власти Ханты-Мансийского автономного округа заложили в бюджет 2025 года рекордное финансирование на капитальный ремонт социальных объектов, включая учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта.
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