Война на истощение, в которую превратилась специальная военная операция на пятом году своего проведения, все быстрее приближается к своей терминальной стадии.
«Антибаллистическая коалиция» лишит Россию последнего неядерного аргумента
Комментарии
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Виктор Илюшин
Не для того это сво начиналось чтобы там что-то выиграть, таких и планов нет, а вот план по уничтожению России есть....Даже известно кто реализатор и где сидит, только имя его не называемо.
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Aнатолий Райков
Свои грехи стараются свалить на коммунистов. А чем лучше сейчас партия ЕР.Партия Единых сосунов России.Надо было думать своей головой,а не своими кошельками,набитые деньгами под завяз.Для этого и было сделано любая валюта стала стоить дороже рубля.
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