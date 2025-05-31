Единство и поддержка: Орловский ГАУ отправил ценный гуманитарный груз для СВО в рамках юбилейной колонны Минобрнауки

Коллектив Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина вновь подтвердил свою активную гражданскую позицию и единство, приняв участие в значимой акции по отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.
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