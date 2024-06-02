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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ролан Гаррос: Элина Свитолина – Елена Рыбакина прямая трансляция матча 03.06.2024

Нынешний Открытый чемпионат Франции по теннису сильно портит погода, но ее можно терпеть, когда на решающих стадиях турнира проходят матчи высшего уровня.

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