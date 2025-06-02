«Запах бренда»: как ароматы решают бизнес-задачи

И человек, и мир мультисенсорны. Однако сегодня все коммуникационные каналы настолько упрощены и перегружены, что аудитория как никогда нуждается в равномерном распределении информации и сообщений, исходящих от брендов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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