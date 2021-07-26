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Топ-10: Увлекательные факты про пилотов

Топ-10: Увлекательные факты про пилотов

Большинству из нас мысль поднять самолёт в воздух кажется чем-то чрезвычайным, но благодаря инженерным разработкам и технологиям эти летательные аппараты могут путешествовать по всему миру и перевозить людей по воздуху в тысячах метрах над землёй.

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