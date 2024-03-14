Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Что сказал в интервью Путин об СВО, мирных переговорах и гарантиях безопасности

Что сказал в интервью Путин об СВО, мирных переговорах и гарантиях безопасности

Автор: Сергей Маржецкий Программное интервью президента Путина телеведущему Дмитрию Киселеву должно было накануне выборов расставить все точки над i, дав понять потенциальным избирателям, что последует за ними.

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Комментарии
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Александр Рус
не было того,чего хочет слышать народ-гнать ишаков из России и предпреждение укропедерастов-еще один удар по мирным городам и любой свинарник усраины будет превращен в руины со всем укроскотом,начиная с куева.....или мы,блять,не такие,как они?так ублюдки этим и пользуются.....нехватка рабочих рук?а разве ишак ебучий может работать?
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