Что сказал в интервью Путин об СВО, мирных переговорах и гарантиях безопасности

Автор: Сергей Маржецкий Программное интервью президента Путина телеведущему Дмитрию Киселеву должно было накануне выборов расставить все точки над i, дав понять потенциальным избирателям, что последует за ними.
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