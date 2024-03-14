Что сказал в интервью Путин об СВО, мирных переговорах и гарантиях безопасности

Александр Рус

не было того,чего хочет слышать народ-гнать ишаков из России и предпреждение укропедерастов-еще один удар по мирным городам и любой свинарник усраины будет превращен в руины со всем укроскотом,начиная с куева.....или мы,блять,не такие,как они?так ублюдки этим и пользуются.....нехватка рабочих рук?а разве ишак ебучий может работать?