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8 советских актёров, которые снимались в зарубежных фильмах — от польских лент до Голливуда

8 советских актёров, которые снимались в зарубежных фильмах — от польских лент до Голливуда

Советских актёров привычно вспоминать по родным фильмам, но некоторые из них успели появиться и в зарубежном кино — от польских и итальянских лент до голливудских блокбастеров.

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