Студентка НГТУ получила корону первой красавицы Алтая

Байана Иванова поразила жюри прочтением стихотворения собственного сочинения.Студентка Новосибирского государственного технического университета Байана Иванова завоевала корону "Мисс Алтай" на конкурсе красоты, в котором принимали участие девушки алтайского землячества.
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