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Студентка НГТУ получила корону первой красавицы Алтая

Студентка НГТУ получила корону первой красавицы Алтая

Байана Иванова поразила жюри прочтением стихотворения собственного сочинения.Студентка Новосибирского государственного технического университета Байана Иванова завоевала корону "Мисс Алтай" на конкурсе красоты, в котором принимали участие девушки алтайского землячества.

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