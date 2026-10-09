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Царьград

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В Северодвинске застройщик «Кронекс» благоустроил двор для всех жителей квартала

В Северодвинске застройщик «Кронекс» благоустроил двор для всех жителей квартала

ГК «Кронекс» при строительстве ЖК «Тургенев» в Северодвинске обустроила во дворе квартала спортивную площадку и автопарковку, которыми смогут пользоваться и жители соседних домов.

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