Пушков поговоркой оценил решение Франции по украинскому зерну

Присоединение Франции к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины продемонстрировало, что в вопросе собственных интересов страна руководствуется принципом: «дружба дружбой, а табачок врозь», написал 19 марта в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
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