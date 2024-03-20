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Пушков поговоркой оценил решение Франции по украинскому зерну

Пушков поговоркой оценил решение Франции по украинскому зерну

Присоединение Франции к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины продемонстрировало, что в вопросе собственных интересов страна руководствуется принципом: «дружба дружбой, а табачок врозь», написал 19 марта в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

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