Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Тоже мне, спасибо тренерам. А так бы и не каталась... Пристроили в гд, прикрылась наградами столетними, как фиговыми ...Роднина: не смотр...
  • Евгений Благородный
    Пустоголовая снова что-то пытается изрыгнуть.Псаки назвала бес...
  • Арлег Сварогов
    Даёшь больше азиатов! Ура, товарищи!В РАН заявили, чт...

Глава БАПОР Уайт: в секторе Газа нет безопасных мест и эвакуироваться некуда

Глава БАПОР Уайт: в секторе Газа нет безопасных мест и эвакуироваться некуда

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томас Уайт на фоне призывов Израиля жителям сектора Газа эвакуироваться из части анклава в Дейр-эль-Балах на побережье Средиземного моря заявил, что в секторе Газа больше нет безопасных мест.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх