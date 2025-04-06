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Депутат Сейма Коваль: нужно помогать Украине спасать территории прямо сейчас

Депутат Сейма Коваль: нужно помогать Украине спасать территории прямо сейчас

Глава комитета иностранных дел Сейма, советник польского правительства по Украине Павел Коваль усомнился в необходимости уделять внимание "постконфликтным" коалиционным соглашениям, вместо того, чтобы помогать Киеву "спасать территории прямо сейчас".

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