Россия празднует День воссоединения с Донбассом и Новороссией

Президент Российской Федерации Владимир Путин в первую годовщину воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией поздравил всех жителей страны с этим «определяющим, поистине историческим и судьбоносным событием».
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