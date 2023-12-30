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Гари Линекер: «В Мудрике что-то есть. Цена в 100 миллионов – не его вина»

Гари Линекер: «В Мудрике что-то есть. Цена в 100 миллионов – не его вина»

«В Мудрике что-то есть. Он забил, у него уже три гола [в АПЛ], он быстр. Он ко-что показывает, и он должен это делать, потому что стоит 100 миллионов фунтов, но эта цена – не его вина», – сказал бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» в подкасте The Rest Is Football.

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