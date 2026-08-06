ТАСС: Останина внесет в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ с 2027 года

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина внесет в нижнюю палату парламента законопроект о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) государственной итоговой аттестацией с 2027 года, передает ТАСС.
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