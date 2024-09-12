Несложившееся счастье Юрия Белова

Каждый Новый год Юрий Белов с ностальгией и грустью пересматривал фильм «Карнавальная ночь», вспоминая счастливые годы своей юности, когда он, молодой и красивый, сыграл роль обаятельного Гриши Кольцова, после которой стал кумиром миллионов советских зрителей и любимцем женщин.
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