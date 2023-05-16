На 80-м году жизни скончался экс-губернатор Кировской области Шаклеин

РИА Новости/Алексей Никольский Ушел из жизни бывший губернатор Кировской области Николай Шаклеин. Государственный деятель скончался в 79 лет после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью, сообщил действующий глава региона Александр Соколов.