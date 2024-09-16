Сильный магнитный шторм готовится накрыть Землю Метеозависимым следует приготовиться. В ближайшие часы солнечный выброс достигнет планеты и геомагнитная обстановка заметно изменится.
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Сильный магнитный шторм готовится накрыть Землю Метеозависимым следует приготовиться. В ближайшие часы солнечный выброс достигнет планеты и геомагнитная обстановка заметно изменится.